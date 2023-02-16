Evlatlarının mezarı başında artçı depremi yaşadı

Gaziantep'in Gökçedere Köyü'nde 3 çocuğundan ikisini; 16 yaşındaki oğlu Bilal ile 12 yaşındaki kızı Elif'i kaybeden Ümit Kaçakcı, çocuklarının mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Acısı yüreğinde, depremi anlatırken bir artçı sarsıntı daha yaşandı. (Haber:Murat Uslu Kamera: Özgen Özel)
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