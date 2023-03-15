Evlerinde mahsur kalanlar seyyar köprü ile kurtarıldı

Yıllık yağış ortalaması 450 kilogram olan Şanlıurfa'da sadece iki gündeki toplam yağış miktarı 150 kilograma ulaştı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kentte, kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, evlerinde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına tanıklık etti. (Kamera:Seyfettin Ay)

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