Evlerinin önüne uçak düşen mahallelinin panik anları

Bursa’da tek motorlu eğitim uçağı kalkıştan hemen sonra evlerin arasına düştü. Uçağın düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı’ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 16:18 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 16:24

TÜRKİYE HABERLERİ