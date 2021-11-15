Evlilik için ehliyet önerisi: Şiddeti önler mi?

Meclis Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda, şiddetin önlenmesi için çarpıcı bir öneri gündeme geldi. Evlenmeden önce taraflardan, evlenme ehliyetlerinin olup olmadığına dair belge istenmesi fikri gündeme taşındı. Birçok komisyon üyesinin destek verdiği önerinin komisyon raporunda da yer alması bekleniyor.
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