Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD'de kritik tarih 18 Haziran
İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok ABD'de yakalandı. Mahkemeye çıkarılan anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, bundan sonra süreç nasıl işleyecek? ABD Eylem Tok ve oğlunu Türkiye'ye iade edecek mi? NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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