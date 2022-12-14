EYT düzenlemesinde son durum

Yıl sonu yaklaşırken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin içeriği ve düzenlemede bir yaş sınırlaması olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Profesör Doktor Cem Kılıç, EYT düzenlemesiyle ilgili son gelişmeleri NTV'ye değerlendirdi.

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