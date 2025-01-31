Eyüpsultan'da aile katliamı | Şüphelinin binadan çıkışı kamerada: Rahat tavırları dikkat çekti
Eyüpsultan'da'da B.Y. (17), yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. Şüpheli B.Y.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra evden çıkarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, B.Y.'nin apartmandan çıktıktan sonra yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.
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