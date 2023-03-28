Eyüpsultan'da motosikletli iki saldırgan kaldırımda yürüyen kadını silahla yaralandı
İstanbul Eyüpsultan Cengiz Topel Caddesinde dün sabah saatlerinde yüzleri maskeli motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında, kaldırımda yürüyen E.D. isimli kadın bacağından yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 şüphelinin silahla ateş ettiği ve kaldırımda yürüyen kadının bacağından yaralandığı görülüyor.
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