Eyüpsultan'da soyguncular kuyumcuyu vurdu. O anlar kamerada
11.02.2026 23:12
Son Güncelleme: 11.02.2026 23:20
AA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kuyumcuyu soymaya çalışan 4 şüpheli, altınları vermeyen dükkan sahibini vurarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
