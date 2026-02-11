Eyüpsultan'da soyguncular kuyumcuyu vurdu. O anlar kamerada

11.02.2026 23:12

Son Güncelleme: 11.02.2026 23:20

AA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kuyumcuyu soymaya çalışan 4 şüpheli, altınları vermeyen dükkan sahibini vurarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.