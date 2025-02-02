Eyüpsultan'daki aile katliamı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında
Eyüpsultan'da yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldüren B.Y.'nin(17), Bursa Otogarı'nda yakalandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli B.Y., ifadesi alınmak üzere İstanbul'a getirildi. Şüpheli çocuk B.Y.'nin otobüsten iner inmez polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar, Bursa Otogarı'nın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün gelmesini bekleyen polislerin kapının açıldığı anda B.Y.'yi gözaltına alarak götürdükleri anlar yer alıyor.
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