Ezel'i felç eden sanığa tahliye

İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki Ezel Erdem'in hayatı iki grup asında çıkan kavgada alt üst olmuştu. Ağustos ayında yaşanan olayda, taraflardan birinin attığı makas yoldan tesadüfen geçen Ezel'in boynuna saplandı, çocuk felçli kaldı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme makası firlatan tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Olayı ise NTV ekranında Hukuçu Dr. Reza Epözdemir değerlendirdi.
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