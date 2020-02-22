Ezeli rekabet Diyarbakır'ın köyünde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Leblebitaş Köyünde futbola olan yoğun ilgi evlerin duvarlarına yansımış. Yaklaşık 200 haneli köyde birçok futbolsever evlerinin duvarlarını tuttukları takımın renklerine boyamış. Futbolseverler, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sabırsızlıkla bekleniyor.

NTV 22.02.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 22.02.2020 - 13:37

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