Ezilmekten kurtulan köpeğe trafik dubası ile saldırdı
Afyonkarahisar’da park halindeki minibüsü çalıştıran sürücü, ilerlemeye başladığı anda yolda yatan köpeği fark ederek son anda durdu. Ezilmekten kurtulan köpek can havliyle kaldırıma kaçtı ancak bu kez de kaldırımdaki bir kişi trafik dubasını köpeğe fırlattı.
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