Ezilmekten kurtulan köpeğe trafik dubası ile saldırdı

Afyonkarahisar’da park halindeki minibüsü çalıştıran sürücü, ilerlemeye başladığı anda yolda yatan köpeği  fark ederek son anda durdu. Ezilmekten kurtulan köpek can havliyle kaldırıma kaçtı ancak bu kez de  kaldırımdaki bir kişi trafik dubasını köpeğe fırlattı.

Haberler - NTV 09.12.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 11:56

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