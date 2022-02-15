F-4 savaş uçağı kitaplaştırıldı

Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 1970'li yıllarda giren ve binlerce başarılı göreve katılan F-4 savaş uçağının Türkiye macerası ilk kez kitaplaştırıldı. Kitabın yazarı Havacılık Fotoğrafçısı Cem Doğut F-4 savaş uçağının yarım asırlık serüvenini NTV'ye anlattı. (Haber: Ahmet Örsoğlu)
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