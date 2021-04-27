Fabrikadaki patlama kamerada (İstanbul'daki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı)
İstanbul Bağcılar’da geçen hafta bir tekstil fabrikasında meydana gelen ve çevrede büyük hasara neden olan patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tekstil fabrikasında geçen hafta sabaha karşı büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamanın şiddetiyle binadanın duvarları metrelerce savrulmuştu. Patlama çevredeki binalarda da büyük çapta hasara neden olmuştu. Şans eseri sabaha karşı yaşanan patlamada can kaybı ya da yaralanan omamıştı.
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ntv.com.tr 27.04.2021 - 12:13| Son Güncelleme : 27.04.2021 - 12:33
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