Fabrikaların olduğu bölge savaş alanına döndü

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı. Sabancı Üniversitesi’nin bahçesine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Havadan drone ile kaydedilen görüntüler, patlamanın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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DHA 29.04.2022 - 15:35| Son Güncelleme : 29.04.2022 - 15:53
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