Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektubu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan mektuplardan birini paylaştı. Altun, Twitter hesabından "Cumhurbaşkanımız Anadolu'dan tüm mazlum coğrafyalara kadar 7'den 70'e milyonların duasında" mesajını, mektubun bir fotoğrafıyla birlikte paylaştı. İstanbul'dan yazılan mektupta "Türk milletini içinde bulunduğu bu bataklıktan yaptığın ve yapacağın iyilik ve hayırlarla çıkardığın için teşekkür ederiz" ifadesi yer alıyor. Altun mektup için "Güzel yürekli yavrularımızın gönderdiği içten mektup'' değerlendirmesini yaparak ''İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu" dedi.