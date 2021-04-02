Fahrettin Koca, DSÖ'ye yerli aşıyı anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün basın toplantısında Türkiye'nin salgınla mücadelesi hakkında bilgi verdi. Sağlık çalışanlarının hızlı bir şekilde aşılandığını vurgulayan Koca, bir çok ülkeye de temin edilen aşılardan ulaştırıldığını söyledi. Koca Türkiye'nin aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ve yaz döneminde yerli aşının hazır olacağına inandığını belirtti.
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NTV Haber 02.04.2021 - 01:30| Son Güncelleme : 02.04.2021 - 01:42
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