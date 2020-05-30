Fatih'in Karadeniz görevi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisini Karadeniz'deki yeni görevine uğurladı. Sahil güvenlik teknesi ile geminin yakını giden Erdoğan megafonla seslendiği gemi mürettabatına, "Rabbim inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın" dedi. Fatih sondaj gemisi için Haydarpaşa Limanı'nda da uğurlama töreni vardı.

NTV 30.05.2020 - 15:20 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 16:06

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