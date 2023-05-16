Fatih'te ilçe seçim kurulu önünde hareketli anlar

Pazar günü İstanbul Fatih'teki ilçe seçim kurulu önünde hareketli anlar yaşandı. Polis, "Dur" ihtarına uymayan bir motosikletliyi ve yanındaki şüpheliyi yakalamak için havaya ateş açtı. Gözaltına alınan alkollü motosiklet sürücünün ehliyeti olmadığı için polisten kaçmaya çalıştığı belirlendi.

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