Fatih'te kamerayı kırıp 2,5 milyonluk soygun yaptılar: O anlar böyle görüntülendi
İstanbul Fatih'te bir iş hanına giren iki kişi, güvenlik kameralarını kırıp içerideki iş yerlerinden piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon lira olan, döviz, tespih, altın, gümüş gibi değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların girdikleri iş yerlerinin güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdikleri anlar böyle görüntülendi.
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