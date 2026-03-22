Fatih'te patlama sonrası iki bina çöktü. Olay yerinden ilk görüntüler
22.03.2026 13:50
AA
İstanbul Fatih'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki bina çöktü. 9 kişi göçük altında kaldı. Çöken binaların enkazından 7 kişi sağ kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
