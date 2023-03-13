Fay hattı üzerindeki kayma drone ile görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçen fay hattının 4 metre sola kaydırdığı yol, drone ile görüntülendi. Yolu inceleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Koçbulut, ''Fayın bir bloku diğer blokuna göre sola doğru hareket etmiş. Şu anda bulunduğumuz Balkar beldesinde de 4 metre civarında ötelenme söz konusu. Yolun sola doğru kaymış olması da bunu gösteriyor'' dedi

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