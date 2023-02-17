Fay hattı üzerindeki köy yerle bir

Depremin yıkıcı etkisini en fazla gösterdiği yerlerden biri Gaziantep'in Nurdağı ilçesi... Fay hattı ilçenin tam ortasından geçiyor ve bazı evler fay hattının üzerine inşa edilmiş durumda... İşte Gökdere Köyü'ndeki son durum... (Haber:Ahmet Örsoğlu Kameraman:Cüneyt Ali Horozal)

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