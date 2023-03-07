Fay hattının üzerindeki köy

Marmara'da meydana gelecek bir deprem yıllardır en çok endişe edilen konuların başında geliyor. Özellikle de İstanbul'da. Ama öyle bir yer var ki burada yaşayayanlar çok daha fazla korkuyor çünkü yaşadıkları köy fay hattının üzerinde. Star Haber'den Rojbin Hayrullahoğlu kameraman Hasan Kayıkçı ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy'e gitti. Köy sakinleri yetkililerden yardım istiyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.