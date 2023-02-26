Fayın ikiye böldüğü köy Asi Nehri'ne kaydı

Kahramanmaraş merkezli depremler çok büyük bir yıkıma yol açarken, depremlerin yeryüzü şekillerinde değişikliklere yol açtığı da gözlendi. O yerlerden biri de fay hattının geçtiği Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Demirköprü köyü... Adeta ikiye bölünen köyde evler suyla doldu.
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