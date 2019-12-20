Fayton yasağı sonrası Büyükada'da son durum

İstanbul Büyükada'da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesinin ardından önemli kararlar alındı. Adalar ilçesinde 3 ay boyunca atlar faytonlara koşulmayacak. Karar Adalar kaymakamının faytoncularla buluşması sonrası yürürlüğe konuyor. NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, canlı yayında, fayton yasağı sonrası Büyükada'da son durumu aktardı.

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