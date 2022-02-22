Fazla gelen hesaba kızdı

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir gece kulübünde eğlendikten sonra kendisiyle fazla ilgilenilmediği ve fazla hesap çıkarıldığını öne süren Muammer Ö. çalışanlarla tartıştı. Muammer Ö. gece kulübünden ayrıldıktan sonra sabah saatlerinde geri geldi ve eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açtı. Muammer Ö. Nurtepe Mahallesi'nde bulunan iş yerinde gözaltına alındı. Yapılan aramada olayda kullanılan silah da bulundu. Muammer Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.
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