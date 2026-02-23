Feci kazada yaşananları anlattı: "Gelen vurdu, giden vurdu"

Otoyolun Erenler ilçesi Alancuma mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre köprü altında yakılan lastiklerden yükselen yoğun siyah duman, otoyol üzerine yayılarak görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Ankara yönünde seyir halinde olan sürücüler, duman sebebiyle önlerini görmekte zorlandı. Zincirleme kazaya yolcu otobüsleri, minibüsler ve otomobillerin de aralarında bulunduğu toplam 16 araç karıştı. Görüşün aniden azalmasıyla birlikte bazı sürücüler ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen araçların da duramaması neticesine peş peşe çarpışmalar yaşandı. Otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Meydana gelen kaza yeri havadan da görüntülendi.

‘’GELEN VURDU, GİDEN VURDU''

Kazaya karışan araçlar olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ilerideki dinlenme tesisine çekildi. Burada ekiplerince yapılan son kontroller sonrasında bazı araçlar otoparka çekilirken kazaya karışan 42 ADS 921 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Ali Mutlu yaşadığı faciayı anlattı. Tırında gıda maddesi taşıyan ve Düzce'ye seyir halinde olan Mutlu, tesiste mola vereceğini belirterek, "Seyir halindeyken bir aracın dörtlüleri yanıyordu durduk. Orta şeritteki araçlar ilerlemeye başladı ve duman ortaya çıktı. Bende orta şeride yöneldiğimde gelen vurdu, giden vurdu. Önce otobüs arkasında da diğer araçlar vurdu. Ben kimseye vurmadım. Tırda gıda maddesi vardı ve Düzce'ye gidiyordum. Tesiste mola verip yatacaktım ama yatamadım" dedi.