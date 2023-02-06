Felaket anında duran zaman

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Can kaybı sayısı artarken, geriye yarım kalan hikayeler ve enkaz yığınları kaldı. Diyarbakır'da bir evde asılı saat, deprem anında dururken objektiflere bu görüntüler yansıdı.

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