Felakete davetiye: Benzinlikte havai fişek patlattılar

İstanbul Esenyurt’taki bir benzin istasyonunda havai fişek patlatıldı. Şehitler Mahallesi’ndeki istasyona gelen kalabalık grup, yaşanabilecek tehlikeye aldırmadan havai fişek patlattı. Çevredeki apartmanlarda yaşayanlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

ntv.com.tr 08.08.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 12:34

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