Felaketten 17 gün sonra hastanede duygusal buluşma
Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan binanın enkazdan kurtarıldıktan sonra sol kolu ampute edilen 27 yaşındaki Halime Bağrıaçık, aynı enkazdan saatler sonra çıkarılarak sol bacağı ampute edilen 7 yaşındaki kızı İrem ile felaketten 17 gün sonra Isparta’da hastanede buluştu. Annesine çok sevdiği şekerlemeden getiren İrem’in ilk söylediği ise bacağının kesildiği oldu. Anne Halime Bağrıaçık, "Olsun annem bir şey olmaz" diyerek öptüğü kızını teselli etmeye çalıştı.
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