NTV ekibi Kemerköy'de: Felaketten kurtarılan santralin sabah görüntüleri

Milas’ta günlerdir devam eden orman yangını dün akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santrali’nde ulaşmıştı. 11 saat süren yangın söndürüldü. NTV ekibinden Gökhan Gerçek, felaketin ardından santral ve çevresini görüntüledi. Görüntülerde yanan TOMA dikkat çekti.

ntv.com.tr 05.08.2021 - 10:09 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 10:24

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