Felçli hayvanların iyilik meleği: Agop Kuyumcuoğlu

60 yaşındaki Agop Kuyumcuoğlu, 45 yıldır değerli taşları oyuyor; mücevher yaratıyor. Ama mücevherlerin bile kıyas edilemeyeceği değerli bir ustalığı daha var. Felçli hayvanların yürüyüp koşabilmesi için onlara yürüteç yapıyor. İşte yürüyemeyecek durumdaki kedi ve köpekler için karşılıksız yürüteçler üretip, onları hayata döndüren Kuyumcuoğlu'nun öyküsü... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Oktay Taşkın, NTV Haber)

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