Fenalaşan polise ilk yardımı eyleme katılan doktorlar yaptı

Sağlık çalışanları, doktor cinayetini protesto etmek için sokaktaydı. İstanbul’da yürüyen sağlık çalışanları polis barikatıyla karşılaştı. Eylemin en ilginç anı ise müdahaleden sonra yaşandı. Fenalaşan bir polisin yardımına yine eylemdeki doktorlar koştu. (Haber:Melike Şahin Kamera:Cumhur Çatkaya)

Haberler - NTV 07.07.2022 - 16:58 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 17:12

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