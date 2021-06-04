Fenerbahçeye iftira atanlardan hesap soracağız

Fenerbahçe başkanı Ali Koç Futbolda şike kumpası davasında alınan kararlardan sonra açıklamalarda bulundu. Koç ''3 Temmuz kumpas davasında bize iftira attılar, kul hakkı yediler. En çok hesaplaşmak istediğim, Fenerbahçe'ye iftira atanlar" açıklamasını yaptı.

NTV 04.06.2021 - 13:20 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 13:47

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