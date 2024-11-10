Feriköy Mezarlığı'nda katledilen Şirin, katiliyle böyle karşılaşmış
Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun, katil zanlısıyla karşılaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ş.E.H'nin çöp konteynerinin başında şüpheli M.Ö. ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.
Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.
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