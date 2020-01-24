FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari eski futbolcu Arif Erdem, ABDde görüntülendi. Erdemin, eşiyle beraber bir restorandan çıkarak yeni olduğu anlaşılan lüks bir araçla uzaklaşması dikkati çekti. Örgütün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdemin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 23 Temmuzda eşi ve iki çocuğuyla İpsala Hudut Kapısından yurt dışına çıktığı belirlendi. Türkiyeden beraberinde götürdüğü paralarla önce Yunanistana geçen Erdem, daha sonra ABDye yerleşti.

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