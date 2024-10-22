FETÖ mensupları elebaşı Gülen'in çiftliğinde toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye!
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen, Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesi morgunda tutuluyor. Hastane yönetimi morga girişlere izin vermezken, terör örgütü liderinin kaldığı eve gelenlerin sayısının arttığı görüldü. Gülen’in ölmeden önce götürüldüğü ikinci evde ise askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin devriye atması dikkat çekti.
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