FETÖ'cü eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı
Ankarada Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, saklandığı gizli bölmede yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde kayıtsız olarak yaşayan ve 1 yıldır firari olarak aranan B.U. isimli eski komiser, adresine yapılan baskında saklandığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç B.U.nun, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
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