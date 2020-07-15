FETÖ'nün firari sanıkları

15 Temmuz darbe girişiminde önce ya da başarısız girişimden hemen sonra yüzlerce FETÖ'cü yurt dışına kaçtı. Firari FETÖ'cüler arasında Adil Öksüz, Zekeriya Öz, Hakan Şükür gibi isimler var. Türkiye başta Fethullah Gülen olmak üzere tüm bu isimlerin iadesi için girişimlerde bulundu ancak henüz somut bir sonuç yok.

NTV 15.07.2020 - 11:10 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 11:30

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