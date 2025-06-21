Filistin BM temsilcisi NTV'de: Ateşkese ihtiyaç var
"Gazze'de ölen çocukların görüntülerine yürek dayanmıyor" diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde gözyaşlarını tutamayan Filistin temsilcisi Riyad Mansur,, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılan isimler arasındaydı. NTV'ye özel açıklamalarda bulunan Büyükelçi Mansur, hem İran hem de Gazze için ateşkes çağrısı yaptı. "Savaş bittiğinde yargılanacağını bildiği için" Netanyahu'nun ateşkese yanaşmadığını savundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Filistin
- Filistin-İsrail
- Birleşmiş Milletler