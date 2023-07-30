Film gibi hırsızlık: Araca yol verip hırsızlığa devam ettiler
İstanbul Kağıthane'de şüphelilerin park halindeki minibüsün camını kırarak içindeki malzemeleri çalma anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Park halindeki bir minibüsün yanına hafif ticari bir araçla gelen 3 zanlı, minibüsün arka camını kırarak içindeki malzemeleri araçlarına yükleyerek kaçtı. Olay sırasında sokağa giren bir araca da yol veren hırsızlar, geri gelip işlerine devam etti. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hırsızlık
- Minibüs