Film gibi kaçış

Yol kontrolü yapan polis, bir kadının kullandığı aracı durdurmak istedi. Fakat gaza basan kadın kaçtı, polis de peşine takıldı. Birkaç kilometre sonra yakalanan kadın şoförün yanında; korkudan ağlayan küçük kızı da vardı.
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NTV 10.06.2020 - 09:53| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:03
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