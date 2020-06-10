Film gibi kaçış

Yol kontrolü yapan polis, bir kadının kullandığı aracı durdurmak istedi. Fakat gaza basan kadın kaçtı, polis de peşine takıldı. Birkaç kilometre sonra yakalanan kadın şoförün yanında; korkudan ağlayan küçük kızı da vardı.

NTV 10.06.2020 - 09:53 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:03

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