Film gibi olay kamerada: Korsan taksicinin parasını çalıp, "Ben Robin Hood'um" diyerek dağıttı
İstanbul Taksim'de film gibi bir olay yaşandı. Korsan taksicilik yapan adamı silah zoruyla alıkoyan 3 kişi, 15 bin lirasını çaldı. Saldırganlardan biri çaldıkları parayı İstiklal Caddesi'nde "Ben Robin Hood'um." diyerek dağıttı. Polis, olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gözaltına alırken, "Ben Robin Hood'um." diyerek paraları dağıttığını kabul eden Yiğit E., ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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