Film gibi soygun... (3 dakikada 10 kg altın çaldılar)
İstanbul Güngören'de 29 Ağustos'ta yaşanan kuyumcu hırsızlığının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çalan alarma rağmen kuyumcuya giren 3 hırsız, 3 dakikada 10 kilogram altın ve bir miktar pırlanta çaldı. Lüks otomobille kuyumcunun önüne gelen hırsızlar, daha önceden kopyaladıkları uzaktan kumanda ile dükkanın kepengini açtı. Yanlarında getirdikleri 3 kasayı 3 dakika içinde altınla dolduran hırsızlar, otomobile binip kaçtı.
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NTV 31.08.2020 - 11:53| Son Güncelleme : 31.08.2020 - 12:12
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