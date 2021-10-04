Film sahnelerini aratmayan kovalamaca: Uyuşturucu taciri böyle yakalandı
Bursa’da narkotik polisinin nefes kesen takibiyle 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşınan aracı drone destekli operasyonla yakaladı. ‘Fırtına’ isimli köpeğin de katıldığı operasyonda araçtaki bir kişi gözaltına alındı. L.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ntv.com.tr 04.10.2021 - 10:34| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 10:39
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