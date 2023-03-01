Film sahnesi gibi: Otomobilin önünü kesip sürücüyü kaçırdılar

İstanbul Tuzla'da biri silahlı üç saldırgan, otomobilin önünü kesip sürücüyü kaçırdı. Film sahnelerini aratmayan o anlarda, araçtan zorla indirilen sürücü, minibüse binmemek için çok direndi ama başaramadı. Polis kaçırılma olayıyla ilgili inceleme başlattı.

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