Film sahnesi gibi: Otomobilin önünü kesip sürücüyü kaçırdılar
İstanbul Tuzla'da biri silahlı üç saldırgan, otomobilin önünü kesip sürücüyü kaçırdı. Film sahnelerini aratmayan o anlarda, araçtan zorla indirilen sürücü, minibüse binmemek için çok direndi ama başaramadı. Polis kaçırılma olayıyla ilgili inceleme başlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.