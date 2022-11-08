Film sahnesini aratmayan anlar: Yol alev aldı

Tekirdağ’da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Çalışma nedeniyle ekipler yola kimyasal bir madde dökmüştü. O sırada tadilat yapan bir esnafın çalıştırdığı makineden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yol alev aldı. Adım adım ilerleyen alevleri gören vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı.

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