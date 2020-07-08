Fındık dalıyla kurban pazarlığı

Kurban Bayramı öncesi açılan pazarda bazı satıcı ve alıcılar, Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesefeye dikkat etmeye başladı. Pazarlık yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki fındık ağacı dalının uçlarından tutarak yapılıyor.
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NTV 08.07.2020 - 15:07| Son Güncelleme : 08.07.2020 - 15:42
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